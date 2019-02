Uran waant zich in de Tour 13 februari 2019

Rigoberto Uran is de eerste leider in de Ronde van Colombia 2.1. Hij won met zijn team EF Education First de inleidende ploegentijdrit in de straten van Medellin met acht seconden voorsprong op Deceuninck-Quick.Step (met onder meer Iljo Keisse). Team Sky van Chris Froome en titelverdediger Egan Bernal gaf 10 seconden toe. Astana en UAE Emirates vervolledigden de top vijf.

