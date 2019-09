Exclusief voor abonnees Uran 7 uur onder het mes 11 september 2019

Rigoberto Uran (32) kan gaan werken aan zijn herstel. De Colombiaanse kopman van Education First is tijdens een zeven uur durende ingreep geopereerd aan de breuken en verwondingen die hij bijna twee weken geleden opliep bij een val in de zesde etappe van de Vuelta. Hij brak daarbij niet alleen een sleutelbeen en schouderblad, maar ook enkele ribben die dan weer voor schade aan zijn longen zorgden. "Na zeven uur opereren, vertelde de dokter aan mijn familie dat de puzzel compleet was", laat Uran weten. "Volgens de dokter heb ik heel veel geluk gehad."

