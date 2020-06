Exclusief voor abonnees Update AZ Nikolaas: 15 patiënten op COVID-19-afdeling, één overlijden 11 juni 2020

Het aantal opgenomen coronapatiënten is dinsdag voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie in maart onder de twintig gedaald. Woensdag zette die daling zich verder. Gisteren werden nog vijftien patiënten behandeld op de COVID-19-afdeling in het AZ Nikolaas. Dat zijn er drie minder dan dinsdag. Nog steeds wordt één patiënt behandeld op de dienst Intensieve Zorg. Helaas is er wel één nieuwe patiënt overleden aan de gevolgen van COVID-19. Daarmee komt het totale aantal dodelijke slachtoffers in het Wase ziekenhuis op 67. (JVS)