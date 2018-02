Unizo slaat alarm: winkels verkopen 2,5% minder door webshops Heidi Gabel

06 februari 2018

05u00 0 De Krant Belgische winkeliers hebben hun verkoop eind vorig jaar met 2,5% zien dalen - de op één na zwaarste klap in de eurozone. Unizo slaat alarm. "We doen ons geld op in buitenlandse webshops, maar die leveren onze economie niks op."

De situatie in ons land ziet er opvallend slechter uit dan in de rest van de eurozone. Daar zijn de verkopen bij kleinhandelaars tussen december 2016 en december 2017 met 1,9% toegenomen. In België vallen ze met 2,5% terug, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Enkel Luxemburg doet nog slechter. Nochtans blaakt de consument volgens de Nationale Bank van het vertrouwen, en vindt die het dus niet erg om zijn geld te laten rollen.

Buitenlandse webshops

Zelfstandigenorganisatie Unizo zoekt de verklaring in de groeiende populariteit van e-commerce. "Consumenten kopen meer online, maar meer dan de helft daarvan stroomt naar buitenlandse webshops", zegt retailexpert Mien Gillis. "Amazon, Coolblue, Bol.com, Zalando en de webshop van Mediamarkt zijn onze favoriete onlinewinkels. Maar dat zijn stuk voor stuk spelers van buitenlandse oorsprong. Op eigen bodem missen we zulke grote initiatieven, en lopen we die verkopen dus mis."

De Eurostat-cijfers bevestigen dat. Terwijl de online verkopen in ons land met 56% stijgen, nemen onze buurlanden meer dan een verdubbeling waar.

Gevaarlijke evolutie

Een gevaarlijke evolutie, meent Unizo. "Consumenten beseffen het misschien nog te weinig, maar het zijn de Belgische ondernemers die jobs creëren, hier belastingen betalen, dynamiek brengen in de steden en gemeenten én ook het verenigingsleven ondersteunen", zegt Gillis. "Amazon gaat de truitjes van je lokale volleybalploeg niet sponsoren, hoor. Bovendien toont onderzoek aan dat webshops niet noodzakelijk beter zijn voor je portemonnee."