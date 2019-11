Exclusief voor abonnees Universiteiten van Leuven en Gent halen studenten terug uit Hongkong 15 november 2019

Door de onrust in Hongkong roepen de KU Leuven en de UGent hun studenten terug uit de voormalige Britse kolonie, meldt 'VTM Nieuws'. "We volgen de situatie in Hongkong al een tijd op de voet", zegt Sigrid Somers van de persdienst van de KUL. "Nu de universiteiten waar onze 17 studenten ingeschreven zijn hun lessen hebben opgeschort wegens de situatie in het land, roepen we hen terug. Uit niets blijkt evenwel dat zij acuut gevaar lopen." Het is nog onduidelijk wanneer de studenten weer in ons land arriveren. "Eenmaal ze terug in Leuven zijn, zullen we ook hulp bieden bij het verdere verloop van hun studies en examens", belooft de KU Leuven. Ook voor de UGent-studenten is het nog niet duidelijk wanneer ze naar huis vliegen. Wegens de gespannen situatie worden de vluchten wel zo snel mogelijk geboekt.

