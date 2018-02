Universiteiten overleggen over start academiejaar op 1 september 01 februari 2018

De UGent en KU Leuven willen de kalender van het academiejaar hertekenen. In de plannen zou het academiejaar niet langer de derde week van september beginnen, maar wel op 1 september. Het eerste semester, inclusief blok en examens, loopt dan tot de kerstvakantie. Het tweede semester begint na de kerstvakantie, met examens tot half mei. Studenten die in de eerste zittijd slagen, hebben dus vanaf dan al zomervakantie. Wie herexamens heeft, legt die een maand later af. Half februari wordt verder gediscussieerd over de plannen.

