United weer met Lukaku? 27 november 2018

00u00 0

Manchester United leeft op goede hoop. Winst vandaag tegen Young Boys Bern volstaat mogelijk voor overwintering. Romelu Lukaku en Marouane Fellaini zitten beiden in de kern. Valt nog af te wachten of Lukaku na zijn hamstringblessure effectief voor de tweede keer in vier dagen aan de aftrap staat. United is wel afhankelijk van het resultaat in Juventus-Valencia. Michy Batshuayi zit in de selectie, maar kwam sinds vorige maand nog amper in actie bij zijn Spaanse club. Hij moet wachten op een nieuwe kans. (KTH)