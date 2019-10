Exclusief voor abonnees Union niet voorbij Beerschot 07 oktober 2019

00u00 0

Union en Beerschot hebben zondag op de negende speeldag in 1B de punten gedeeld. De topper in het Brusselse Dudenpark eindigde op 1-1. In de stand blijft OH Leuven de leider, ondanks verlies tegen Lokeren: 2-3. (VDVJ)