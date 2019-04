Exclusief voor abonnees Union: geen Europa, wel dubbele premie 15 april 2019

Vier matchen gespeeld, alle vier gewonnen: straf wat Union momenteel aan het doen is. Nadat Union eerst Anderlecht en Genk uit de beker had gewipt, klopte het nu Cercle, Moeskroen, Waasland-Beveren en Kortrijk. Het boekte dus al meer zeges tegen topklassers dan... Lokeren en Waasland-Beveren deden over een heel seizoen. Die wonnen elk 5 keer.

