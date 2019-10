Unilever ziet omzetgroei verzwakken Johan Van Geyte

05u00 0 De Krant Het Brits-Nederlandse concern Unilever verkocht in het derde kwartaal voor 13,3 miljard euro aan voedings- en huishoudmiddelen. Dat was 5,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, al was er toch sprake van een verzwakking tegenover het eerste semester.

De hogere omzetcijfers die Unilever over het jongste trimester publiceerde, waren deels het gevolg van gunstige wisselkoersen en overnames. De onderliggende verkoopcijfers namen nog met 2,9% toe als gevolg van een meerverkoop van 1,4% in volume en een stijging van de prijzen met 1,5%.

Die onderliggende groei van 2,9% is wel een achteruitgang tegenover het eerste en tweede kwartaal. Toen realiseerde het concern nog verkoopresultaten die respectievelijk 3,1 en 3,5% hoger lagen dan in 2018.

Toch komen de cijfers min of meer uit op wat de financiële analisten hadden verwacht. In de mature markten ging het iets minder goed dan vooropgesteld, in de opkomende markten dan weer beter. Daar steeg de omzet met 5,1%. Vooral in Zuidoost-Azië liep de verkoop vlot.

Persoonlijke verzorging

Qua productcategorieën deed Unilever - dat onder meer merken als Knorr, Lipton, Cif, Omo, Rexona, Sunsilk, Vaseline en Dove in zijn gamma voert - het vooral goed bij de schoonmaakmiddelen en de producten voor persoonlijke verzorging. De verkoop van voeding vlotte iets minder, wat het bedrijf onder meer toeschreef aan de mooie zomer van 2018 die consumenten ertoe aanzette om veel ijsjes te verorberen en daarmee de lat voor 2019 erg hoog legde.

Voor het hele boekjaar blijft Unilever voorzichtig. Het gaat nog steeds uit van een toename van het verkoopcijfer die aan de onderkant van de verwachtingsvork tussen 3 en 5% uitkomt.

Positief is dan weer dat Unilever aangeeft dat zijn operationele winstmarges verbeteren, zodat het bedrijf op schema blijft om zijn doelstellingen van 2020 te halen.

Die bevestiging had een gunstige invloed op de koers van het aandeel. Op de Amsterdamse beurs dikte de notering gisteren 0,81% aan tot 54,45 euro.