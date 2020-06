Exclusief voor abonnees Unilever geeft crème nieuwe naam door racismedebat 26 juni 2020

00u00 0

De levensmiddelengigant Unilever wijzigt de naam van zijn gezichtscrème Fair & Lovely. Die witmakende huidcrème is vooral in India populair, waar hij jaarlijks voor 500 miljoen dollar omzet oplevert. Volgens Unilever past de naam van het product niet meer in de tijd. Het gebruik van de woorden 'eerlijk', 'wit' en 'licht' op de verpakking en in reclame suggereert volgens Unilever ten onrechte een uniek schoonheidsideaal. Het bedrijf denkt nog na over een nieuwe naam.