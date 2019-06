Exclusief voor abonnees Unieke kijk achter de schermen van Rock Werchter, in ruil voor wat bloed 15 juni 2019

00u00 0

Het festivalterrein van Rock Werchter is nog in volle opbouw, maar werd gisteren toch al opengesteld voor 320 gelukkigen. Ze kregen een unieke blik achter de schermen en konden een foto maken vanop het hoofdpodium. Wat hen dat kostte? Een beetje bloed, dat ze doneerden in het artiestendorp. Met deze opmerkelijke actie heeft het Rode Kruis zijn zomercampagne afgetrapt. Bewustmaking is nodig, want in de zomer slinkt de bloed- en plasmavoorraad altijd zienderogen, terwijl het aantal patiënten niét afneemt. "Zo'n 70% van de bevolking heeft ooit bloed nodig, terwijl maar 3% geeft. Dat zijn grote contrasten", zegt woordvoerster Marjolein Van Daele. "We moeten de zomer overbruggen en willen de noodzaak van bloeddonaties extra in de kijker zetten." (EDLL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis