Unieke beelden: wilde kat in Houffalize Marc Coppens

02 oktober 2019

06u01 0 De Krant Ze ziet er uit als een fors uitgevallen huiskat, maar vergis u niet: dit is een Europese wilde kat, een beestje dat in de vrije natuur leeft en niet te domesticeren valt. Het gebeurt maar zelden dat de wilde kat zich op video laat vastleggen, want waarnemingen, zoals hier in Houffalize, zijn uiterst zeldzaam.

Het belangrijkste verschil tussen de Europese wilde kat en de huiskat is de staart, die bij de wilde kat veel dikker is. Over de staart lopen drie tot vijf brede, zwarte ringen. De staartpunt is afgerond en zwart. Deze kat moet op zoek naar eigen voedsel en dat is wat we hier zien: als carnivoor jaagt ze op een muis, een rat of een kikker, maar de ene dag is allicht de andere niet. (MC)