Exclusief voor abonnees Uniefs geven tot einde academiejaar enkel nog digitaal les 21 maart 2020

00u00 0

Er zullen dit academiejaar geen lessen meer worden gegeven in de aula's van de vijf Vlaamse universiteiten. Dat hebben de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt en de Katholieke Universiteit Leuven samen beslist. Tot het einde van dit academiejaar zullen alle lessen digitaal, van achter de webcam dus, worden gegeven. De rectoren besloten gisterochtend proactief te reageren op de coronacrisis die de studenten en professoren ook hard treft. Met de beslissing wilden ze meteen duidelijkheid scheppen. "We hadden ook om de paar weken kunnen communiceren en bepaalde dingen verlengen", zegt Caroline Pauwels, rector van de VUB. "Maar we zijn nu allemaal zo hard digitaal aan het gaan." De meeste proffen blikten hun eerstvolgende hoorcolleges en werkzittingen al voor de camera in, of staan in een lege aula live voor de webcam. Voor practica, de masterproef en de stage wordt nog naar alternatieven op afstand gezocht. Hoe en wanneer de examens worden gehouden, wordt eveneens nog bekeken. De KU Leuven liet al weten ernaar te streven om de examens van de juni-zittijd gewoon te laten doorgaan. De universiteiten garanderen ook dat er een vakantieperiode zal zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis