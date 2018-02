Uniefs en experts niet eens over nieuwe rechtenopleiding 28 februari 2018

00u00 0

Twee experts die justitieminister Geens (CD&V) had aangesteld om de rechtenopleiding te moderniseren, willen de masterjaren opdelen in een theoretisch jaar en een specialisatiejaar. Zo zouden advocaten beter voorbereid zijn op de job. "Het is niet onze rol om professionelen op te leiden", counteren de universiteiten. Intussen klagen advocatenkantoren dat ze minder tijd en middelen hebben om stagiairs op te leiden, waardoor die vaak administratieve taken krijgen. Of ze worden net te snel als volwaardige advocaat ingezet. (KAV)