Unief zkt. lijken

De UHasselt is op zoek naar lijken. De lichamen zijn nodig voor de opleiding geneeskunde, om er chirurgische technieken op te oefenen en voor onderzoek. Tien jaar geleden werd aan de Limburgse unief een 'stop' op nieuwe lichamen afgekondigd. Omdat de geschonken lijken gebalsemd werden, konden ze heel wat jaren gebruikt worden voor onderwijs. Bovendien was er geen ruimte meer in het mortuarium. Maar intussen wordt er veel vaker gewerkt met bevroren lichamen, die ontdooid worden, en dat kan maar voor bepaalde tijd. Jaarlijks laten 80 tot 100 mensen aan de UHasselt weten dat ze hun lichaam na hun dood willen schenken aan de wetenschap. "Dat komt overeen met onze nood", klinkt het.

