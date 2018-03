Unief antwoordt met stickers op toilet 13 maart 2018

00u00 0

Gluurders op andere ideeën brengen, hoeft niet per se ingewikkeld te zijn, vinden ze in Home Boudewijn van de UGent. De traditionele iconen van het mannetje en vrouwtje op de deuren van de toiletten werden vervangen door een mannelijke figuur die over het muurtje gluurt, met daarnaast een verbod om een smartphone te gebruiken. "Na overleg zullen er nog structurele maatregelen volgen om risico's op voyeurisme en sexting te verkleinen", zegt een UGent-woordvoerster. "Maar dit is een eerste aanzet. We voelden dat we al iéts moesten doen. Hopelijk denken studenten met slechte ideeën bij het zien van zulke stickers toch twee keer na." (OSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN