Exclusief voor abonnees Unicef telt verrassend veel kinderbruidegoms 08 juni 2019

00u00 0

Naar schatting 115 miljoen jongens en mannen zijn getrouwd toen ze nog kind waren. Eén op de vijf was zelfs jonger dan 15 jaar. Dat meldt kinderrechtenorganisatie Unicef in een rapport over kinderhuwelijken uit 82 landen. Het is de eerste keer dat kindhuwelijken bij mannen onderzocht worden en Unicef is verrast door de resultaten. De ngo eist maatregelen tegen het fenomeen, dat veroorzaakt wordt door armoede en een negatief effect heeft op de scholingsgraad van de kinderen. In totaal zijn zo'n 765 miljoen kinderen getrouwd, klinkt het nog. Minderjarige meisjes worden dus veel vaker uitgehuwelijkt dan jongens. Kindhuwelijken komen voor in alle werelddelen - in de VS staat er bijvoorbeeld in de helft van de staten geen minimumleeftijd op het huwelijk - maar toch vooral in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Nicaragua en Madagaskar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis