Unicef brengt kinderen op Bahama's zuiver water 09 september 2019

Unicef, het kinderfonds van de VN, is erin geslaagd bijna 1,5 ton hulpgoederen naar de Bahama's te brengen, de eilandengroep die zwaar is getroffen door orkaan Dorian. Het gaat om 400.000 waterzuiveringstabletten, 5.000 watertanks en 1.000 jerrycans voor 9.500 kinderen en hun families. Het snelle verdelen van de hulpgoederen in het getroffen gebied is extra moeilijk door de verwoeste infrastructuur.