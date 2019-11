Exclusief voor abonnees Unia vraagt 9 extra medewerkers 06 november 2019

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia vraagt meer middelen en negen extra voltijdse medewerkers om alle klachten te bolwerken. Die zijn verdubbeld in vijf jaar tijd. Het centrum kreeg er ook nieuwe opdrachten bij. Zoals bekend wil de Vlaamse overheid (nu nog goed voor 10% van de middelen, ongeveer 800.000 euro) uit Unia stappen, maar dat kan ten vroegste in 2023. Unia heeft al een gesprek gehad met Vlaams minister Bart Somers (Open Vld), maar tast zelf nog in het duister over hoe de 'terugtrekking' in de praktijk zal verlopen.

