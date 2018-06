Unia opent 782 dossiers met klachten over racisme 13 juni 2018

Gelijkekansencentrum Unia heeft vorig jaar een recordaantal van 782 nieuwe dossiers geopend over racisme, een stijging van 12 procent tegenover 2016. Racisme blijft daarmee in absolute cijfers - met meer dan één op de vier meldingen - de belangrijkste reden waarvoor Unia wordt gecontacteerd. De stijging is volgens directeur Els Keytsman te wijten aan een groeiend bewustzijn, maar ook aan de toegenomen haat in onze samenleving. Het grootste deel van de dossiers gaat over het aanzetten tot haat op het internet (24,9 procent), voornamelijk op Facebook. Daarna volgt het domein werk (24 procent): dan gaat het om pesterijen, de weigering om iemand aan te werven of problemen bij ontslag. Volgens Unia moet er eindelijk werk worden gemaakt van een interfederaal actieplan. De huidige discriminatiewet richt zich enkel op de gevolgen van racisme, niet op de oorzaken, klinkt het.

