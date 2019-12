Exclusief voor abonnees Unesco-schrapping Aalst op applaus onthaald 14 december 2019

Unesco heeft Aalst Carnaval verwijderd van de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De beslissing werd genomen op een vergadering in Bogota (Colombia) en op applaus onthaald. Het is de allereerste keer dat Unesco zoiets doet. Omdat de schrapping al even in de lucht hing, besliste Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) al om de eer aan zichzelf te houden en de erkenning 'terug te geven', maar ook dat was nooit eerder gebeurd en het weerhield Unesco er niet van om zélf te oordelen. Alles draait rond een praalwagen tijdens de stoet van dit jaar waarop Joodse karikaturen afgebeeld stonden.