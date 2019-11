Exclusief voor abonnees Umicore AANDEEL VAN DE DAG 23 november 2019

00u00 0

De metalengroep was gisteren de grootste verliezer op de Bel20. Dat was toe te schrijven aan een rapport van Bank of America Merrill Lynch, dat het aandeel van zijn kooplijst haalde. Ze behouden hun koersdoel wel op 40 euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu