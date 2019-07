Exclusief voor abonnees Umicore AANDEEL VAN DE DAG 12 juli 2019

Het metalenbedrijf blijft zoeken naar het keerpunt. Midden april werd nog meer dan 43 euro betaald voor een aandeel. Sindsdien is de koers in vrije val. Oorzaak is de trager dan verwachte groei van elektrische wagens, waardoor er minder materialen voor herlaadbare batterijen nodig zijn.

