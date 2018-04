Umicore zoekt 200 werknemers 12 april 2018

00u00 0

Materialentechnologiegroep Umicore gaat dit jaar 200 werknemers aanwerven voor zijn recyclagefabriek in Hoboken. Het gaat om vaste contracten, waarvan 110 voor machineoperatoren, 70 voor bedienden en 20 voor technici, schrijft 'De Standaard'. Dat Umicore zoveel vacatures heeft, heeft twee redenen. Allereerst is een derde van de 1.706 werknemers die in Hoboken aan de slag zijn, ouder dan vijftig jaar. Zo'n 120 à 140 nieuwe mensen zullen dus vertrekkers vervangen. Maar de materialentechnologiegroep groeit ook. De capaciteit van de fabriek werd al met 40% opgetrokken. Dankzij die uitbreiding komen er 60 exta jobs bij. Om de vacatures in te vullen, organiseert Umicore op zaterdag 21 en zondag 22 april een jobdag in Hoboken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN