Exclusief voor abonnees Umicore wil op eigen kosten gezinnen met kinderen verhuizen 08 juli 2020

00u00 0

Gezinnen met kinderen die liever niet in de Hobokense wijken rond Umicore blijven wonen, zullen op kosten van het metaalverwerkend bedrijf een andere huisvesting krijgen. Het Antwerpse stadsbestuur gaat daarover volgende week in gesprek met Umicore. Volgens Umicore is er waarschijnlijk een combinatie van factoren in het spel bij de alarmerende bloedresultaten: de stormwind in februari, de droogte in de lente én de lockdown met kinderen die voortdurend thuis waren.

