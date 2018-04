Umicore trekt winstprognose fors op 27 april 2018

Umicore stevent opnieuw af op een sterk jaar. Tijdens de algemene vergadering verkondigde topman Marc Grynberg dat de operationele winst dit jaar zal uitkomen tussen 510 en 550 miljoen euro. Bij de publicatie van de jaarcijfers in februari ging Grynberg nog uit van een winstprognose van 500 miljoen euro. Alle divisies zullen bijdragen aan de winstgroei. Maar de grootste bijdrage zal komen van de divisie 'Energy & Surface Technologies'. Dat is de afdeling die de kathodematerialen maakt voor de productie van herlaadbare batterijen voor elektrische wagens. De verkoop van die materialen loopt als een trein. Verder profiteert Umicore van de grotere vraag en hogere prijzen in de kobalt -en nikkelgerelateerde activiteiten.

