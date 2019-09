Exclusief voor abonnees Umicore sluit groot contract voor batterijmaterialen 24 september 2019

00u00 0 De Krant Umicore mag vanaf 2020 voor meerdere jaren kathodematerialen leveren aan het Koreaanse LG Chem. In totaal gaat het om 125.000 ton. Deze overeenkomst moet het Aziatische concern helpen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar herlaadbare lithium-ionbatterijen van autofabrikanten.

De voorbije maanden kreeg de beslissing van Umicore om zwaar te investeren in een uitbreiding van zijn productie van kathodematerialen voor herlaadbare lithium-ionbatterijen nog kritiek. Door de zwakke verkoop van elektrische wagens in China dreigde namelijk een grote overcapaciteit in de sector, wat voor een neerwaartse prijsdruk zorgde.

Umicore hield altijd vol dat de overcapaciteit van voorbijgaande aard was en dat het wilde klaarstaan op het moment dat de vraag weer oppikte.

De overeenkomst tussen Umicore en LG Chem slaat overigens niet alleen op de bevoorrading met kathodematerialen, maar bevat ook een technologieluik. Beide ondernemingen wisselen intellectuele eigendomsrechten uit en delen patenten. Voorts neemt Umicore ook de productieresiduen van LG Chem over om die te recycleren.

Beide partijen onderhandelen momenteel ook de voorwaarden voor een langetermijnsamenwerking rond batterijrecyclage, waardoor de cirkel wordt gesloten.