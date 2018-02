Uma Thurman "meerdere keren belaagd door Weinstein" 05 februari 2018

Actrice Uma Thurman heeft zich eindelijk uitgesproken over Harvey Weinstein. Ze zegt dat ze verscheidene keren seksueel is belaagd door de gevallen filmproducent. "Hij ging vernuftig te werk", aldus Thurman. "We voerden lange gesprekken over film en over mijn loopbaan. Hij roemde me om mijn acteerprestaties en om mijn intellect. Maar dan begon hij me lastig te vallen. In hotelkamers. In een sauna. Nadat hij een keer bovenop me gekropen was, stuurde hij een grote bos rode rozen. Toen ik hem met zijn gedrag confronteerde, liet hij me weten dat hij mijn carrière zou verwoesten."

HLN