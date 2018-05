Ultieme test voor Neuer tegen Oostenrijk 30 mei 2018

De oefeninterland tegen Oostenrijk van zaterdag beslist of Manuel Neuer (32) het doel van de Mannschaft verdedigt in Rusland of niet. De Duitse doelman staat al negen maanden aan de kant met een voetbeenbreukje. Zijn laatste officiële duel dateert intussen van 16 september. Löw nam hem op in de voorselectie van de Duitsers samen met Ter Stegen, Leno en Trapp. Maandag valt er dus nog eentje af als de definitieve selectie moet worden overgemaakt aan de FIFA. Als Neuer fit genoeg is, wordt hij het alvast niet. "Als hij mee naar Rusland gaat, is het als nummer 1", sprak Löw. "Hij gaat niet mee als onze kapitein op de bank." Maandag speelde Neuer voor het eerst weer 30 minuten mee in een gesloten oefenwedstrijd tegen de U20 van Duitsland. Dat verliep probleemloos en gisteren nam hij opnieuw aan zo'n partijtje deel. "De trainers en de physical coach zijn tevreden over mijn conditie. Ze brachten me samen met de staf van Bayern helemaal terug op niveau, dus ik ben heel optimistisch", sprak Neuer. Als hij het zaterdag tegen Oostenrijk 90 minuten volhoudt, gaat hij meer dan waarschijnlijk mee naar het WK en moet Ter Stegen vrede nemen met de rol van zijn doublure. (SJH)

