Ullrich in therapie voor drank- en drugsprobleem 07 augustus 2018

In een vier uur durend gesprek op Mallorca met de Duitse krant 'Bild' bekende ex-Tourwinnaar (1997) Jan Ullrich dat hij met een drank- en drugsprobleem worstelt. Na een nachtje in de cel besloot hij in therapie te gaan. "Ik doe het vooral uit liefde voor mijn kinderen. Ik heb ze sinds Pasen niet meer gezien. Dat en de breuk met Sara (Steinhauser, zijn vrouw, red.) hebben me veel pijn gedaan. Daardoor heb ik dingen gedaan waar ik enorm veel spijt van heb." Ullrich (44) werd vorige week vrijdag op Mallorca, waar hij woont, opgepakt na een vechtpartij in de tuin van zijn buurman, acteur Til Schweiger. "Ik hoorde dat Til binnenkort zou vertrekken en wilde hem nog even groeten", doet hij zijn verhaal. "Ik belde aan, maar niemand deed open. Toen ben ik via de tuin gegaan, waar ik een medewerker van Til trof die me ooit heeft beroofd." Er ontstond een verbale ruzie, die zwaar uit de hand liep. "Er werd wat geduwd. Plots, uit het niets, besprong die man me met een kungfu-trap. Ik kon hem nog net ontwijken, maar viel op mijn schouder. Daarop werd de politie erbij gehaald." Ullrich belandde in de nor. "Een klein hok met enkel een bedje en een handdoek. De muren en de grond zaten onder de kots en urine. Ik werd er claustrofobisch van, kon niet slapen. Ik beleefde er één van de zwaarste momenten van mijn leven." Ullrich kreeg van de rechter contactverbod met Schweiger en moet voortaan minstens vijftig meter bij zijn buurman uit de buurt blijven. "Ik heb mijn tuinman al een streep laten trekken, zodat ik weet waar de grens ligt. Ik ben bereid om Til mijn excuses aan te bieden, maar verwacht er ook van hem." (JDK)

