Ullrich in psychiatrische instelling 13 augustus 2018

00u00 0

Enkele uren na zijn arrestatie, vrijdagochtend in het Rocco Forte Villa Kennedy Hotel in Frankfurt-am-Main waar hij onder zware invloed van alcohol en drugs een callgirl tot wurgen toe mishandelde, werd Jan Ullrich (44) opgenomen in een psychiatrische instelling. Een gedwongen internering, volgens een woordvoerder van de lokale politie, gezien de ernstige toestand van de ex-Tourwinnaar (1997). Bij Ullrichs vrijlating uit de politiecel zou zich overigens een nieuw incident hebben voorgedaan. Meer details daarover zijn niet bekend. (JDK)