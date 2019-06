Exclusief voor abonnees Ulissi slaat dubbelslag in Slovenië 22 juni 2019

Diego Ulissi sloeg een dubbelslag in de derde etappe van de Ronde van Slovenië. De Italiaan van UAE Team Emirates haalde het voor de Rus Aleksandr Vlasov en de Italiaan Giovanni Visconti. Ben Hermans finishte als eerste Belg op de achtste plaats. Voor Ulissi was het zijn tweede zege van het seizoen na winst in de GP Lugano begin juni. Eerder dit jaar werd hij ook al derde in de Waalse Pijl.

