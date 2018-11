Uitzwaaiwedstrijd voor Red Lions 14 november 2018

00u00 0

Hockey

Na 4-1-winst zaterdag tegen Ierland en een 3-4-nederlaag zondag tegen Nederland spelen de Red Lions vanavond om 20 uur hun laatste oefenduel op Belgische bodem in de voorbereiding op het WK in India. Op het terrein van White Star in Evere treffen de Lions Frankrijk, nummer 20 op de wereldranglijst. Onze nationale mannen, samen met Australië, Nederland en Duitsland de voornaamste titelkandidaat in Bhubaneswar, haalden zondag in een zeer pittig duel tegen Nederland een goed niveau, maar werden in het laatste kwart genekt door twee vermijdbare tegendoelpunten. Bondscoach Shane McLeod kan vanavond nog niet over zijn volledige WK-kern beschikken. Net als het voorbije weekend blijven Cédric Charlier en Sébastien Dockier met lichte blessures aan de kant. Simon Gougnard en Arthur De Sloover zijn wel weer beschikbaar. Volgende week vliegen de Lions naar India, op woensdag 28 november spelen zij het openingsduel van het WK tegen Canada.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN