Uitzonderlijk zacht HET WEER 06 november 2018

00u00 0

De temperaturen stijgen vandaag naar 18 graden, en op meerdere plaatsen in het binnenland is er zelfs 19 of 20 graden mogelijk. Het belooft ook een vrij zonnige dag te worden, afgewisseld met sluierwolken of middelhoge wolken. Er staat daarbij een zwakke wind uit het zuid-zuidoosten.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN