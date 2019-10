Exclusief voor abonnees Uitzonderlijk twee Nobelprijzen voor Literatuur 11 oktober 2019

Niet één, maar twee auteurs kregen gisteren de Nobelprijs voor Literatuur overhandigd. Geplaagd door #MeToo-schandalen en interne conflicten kon de Zweedse Academie vorig jaar geen laureaat uitroepen. Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van academielid Katarina Frostenson, werd vorig jaar door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Bovendien had de Zweedse Academie de twee verweten dat ze de Nobelprijswinnaar vroegtijdig hadden verklapt. De Academie verzeilde daardoor in een diepe crisis. Arnault is intussen veroordeeld, Frostenson verliet de Academie begin dit jaar. Sindsdien heeft de Academie een aantal nieuwe leden gekregen en is de literaire jury vernieuwd om het publieke vertrouwen te herstellen. De Nobelprijs voor Literatuur 2018 en 2019 gaat dit jaar respectievelijk naar de Poolse Olga Tokarczuk en naar Oostenrijker Peter Handke.

