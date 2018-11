Uitzendkantoor van Cracco steekt logo's van concurrenten in brand 12 november 2018

00u00 0

In een filmpje dat circuleert op Facebook steken werknemers van Philip Cracco's uitzendbedrijf Jobfixers een banner met vervormde logo's van concurrenten in brand. De namen van de uitzendkantoren zijn op 'ludieke' wijze aangepast: zo wordt Accent 'Zwaccent', Randstad wordt 'Rampstad', Konvert wordt 'Kromvert' en Let's Work heet plots 'Slet's Work'. De video is al bijna 30.000 keer bekeken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN