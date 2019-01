Uitverkoop en op zoek naar '10' en spits 03 januari 2019

"Een ideale manier om van overschotten af te geraken." Zo omschrijven winkeliers 'massaverkoop'. 't Is een term die dezer dagen ook van toepassing is op Anderlecht, want veel spelers mogen weg, weliswaar aan 'correcte voorwaarden'. Onder meer Ognjen Vranjes (interesse uit Turkije, als we lokale media mogen geloven), Dennis Appiah, Antonio Milic (naar Italië?), Knowledge Musona, Ivan Obradovic (Partizan Belgrado flirt met hem, maar ook Turkije is een optie) en Luka Adzic mogen vertrekken. Aan inkomende zijde wil paars-wit, waar Ryota Morioka niet voldoet, er zeker 'een 10' bij - Mukhtar (Brøndby) en Benavente (Charleroi) worden genoemd. Ook een spits wordt gezocht, maar alles hangt af van wie trainer wordt. Hoewel Anderlecht defensief op de sukkel is, is een extra verdediger geen prioriteit.

