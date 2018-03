Uitverkochte party in mopshondcafé 26 maart 2018

In het Oost-Vlaamse Wetteren is afgelopen weekend het eerste mopshondcafé georganiseerd. De zaal was meteen volzet met 200 baasjes en evenveel honden. "Als we plaats hadden gehad, hadden we er makkelijk 500 kunnen inschrijven", zegt organisator Tijl De Bock. Terwijl hun eigenaars van een glas genoten, konden de kleine viervoeters zich uitleven in een aangepaste partyruimte. "Dit is een leuk initiatief voor onze Vino en Moestie", zegt een tevreden baasje. "Mopsen zijn zeer sociale en schattige beestjes en ze genieten er duidelijk van om samen te zijn met andere honden." (DVL)

