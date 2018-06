Uitvaart COLUMN | RIK TORFS 23 juni 2018

Donderdag vond in de prachtige Virga-Jessebasiliek in Hasselt - alleen al dat barokke altaar- de uitvaart plaats van kanunnik Adelin Vanmarsenille. Een kerkjurist. Dat was zijn voornaamste gebrek. Voorts was hij verstandig, vriendelijk, bescheiden, trouw. Mag je van iemand die 88 werd vinden dat hij te vroeg stierf? Ik vind van wel. "Je moet redelijk zijn", zeggen sommigen dan. Maar waarom? Van mensen die je dierbaar zijn wil je gewoon niet dat ze doodgaan. De zekerheid dat het toch zal gebeuren, is geen argument om daarover van mening te veranderen.

