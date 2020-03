Exclusief voor abonnees Uittocht bij KVO: 16 spelers vertrekken 30 maart 2020

00u00 0

Opvallend: van de zes spelers met een optie voor één extra seizoen in hun contract, zal KV Oostende niemand langer vastleggen. Zo lopen Dutoit, Milovic, Neto, Vargas en Akpala straks gratis de deur uit. Dat geldt ook voor Özkan, die al het hele seizoen in de B-kern vertoefde. Voorzitter Dierckens geeft momenteel prioriteit aan de overnamedeal. Bovendien wordt bij het lichten van een optie het salaris automatisch met 20 procent verhoogd. Daarnaast is het sowieso de bedoeling dat Pacific Media Group, mits die hoofdaandeelhouder wordt, de spelersgroep fel zal vernieuwen. Naast de vertrekkende spelers, wiens optie niet gelicht wordt, zijn ook Lombaerts, Ndenbe, Sané en Jonckheere einde contract. Die laatste is op weg naar KV Kortrijk. Alsof de exodus nog niet groot genoeg is, verlaten met Sanneh (Anderlecht), Palaversa (Man City), Verstraete (Antwerp), Sagna (Club), Niane (Charleroi) en Sylla (Zulte Waregem) nóg eens zes spelers de kustploeg. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis