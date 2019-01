Uitstrijkjes 18 januari 2019

In het artikel over vrouwen die zelf een uitstrijkje nemen (krant van woensdag 17 januari, blz. 4) stond dat er onderhandelingen lopen om de zelfkits voor HPV-screening uit te rollen. Dat is voorbarig. Wel wordt onderhandeld tussen sectoren en overheden hoe HPV-screening in de toekomst in België zal gebeuren. Onze excuses voor de verwarring.

