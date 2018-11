Uitstel voor jeugddelinquentierecht 29 november 2018

De invoering van het jeugddelinquentierecht, dat bepaalt hoe Vlaanderen zal omgaan met minderjarige criminelen, wordt uitgesteld van 1 januari naar 1 september 2019. Experts hadden nog grote vragen over de inhoud en de haalbaarheid van de plannen. Die zullen nu op een aantal punten worden bijgestuurd. De veelbesproken mogelijkheid om jongeren vanaf 16 jaar in uitzonderlijke omstandigheden als volwassenen te berechten blijft behouden. Die moet een stok achter de deur zijn bij zeer ernstige misdrijven, aldus de meerderheid. Maar de Kinderrechtencommissaris noemde dat eerder al strijdig met het kinderrechtenverdrag. Bovendien voorziet het decreet ook al in sancties tot 7 jaar in een gesloten instelling. "Daarmee wordt al een streng alternatief geboden voor de uithandengeving", vinden Groen en sp.a.

