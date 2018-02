Uitstel kernuitstap levert Engie-Electrabel 850 miljoen per jaar op 27 februari 2018

De kernuitstap uitstellen zou Engie-Electrabel jaarlijks 850 miljoen euro opleveren. Dat staat in het rapport dat het Planbureau aan energieminister Marie-Christine Marghem (MR) heeft bezorgd. Als de kerncentrales langer openblijven, kan het energiebedrijf stroom produceren onder de marktprijs. Producenten die investeren in zonnepanelen, windmolens en gascentrales zijn hier de dupe van. Uitstel van de kernuitstap zou hen jaarlijks 321 miljoen euro kosten. Het Planbureau waarschuwt dat deze verliezen "de energieoverschakeling kunnen vertragen aangezien groene investeringen - die dringend noodzakelijk zijn - hieronder te lijden zullen hebben en uitgesteld of zelfs geannuleerd kunnen worden".

