Uitspraak wellicht voor begin volgende week 27 mei 2019

De pleidooien lopen stilaan op hun eind. Vandaag en morgen krijgen de betrokken partijen nog de kans om te repliceren op de conclusies van bondsprocureur Kris Wagner zaterdag in de tuchtzaak. Vandaag is het eerst de beurt aan de tussenkomende partijen Lokeren, Beerschot en Tubeke en 's namiddags mogen de advocaten van de makelaars hun zeg doen. Dinsdag zijn KV Mechelen en Waasland-Beveren en de individuele bestuurders aan zet voor hun laatste woord. Daarna is het wachten op de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep. De kans bestaat dat die nog voor het einde van de week valt, al lijkt begin volgende week realistischer. Tegen de uitspraak is een beroep mogelijk voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De voetbalbond zou de procedure graag afgerond hebben voor 30 juni. (BF)

