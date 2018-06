Uitschuifbare benen kwijt 30 juni 2018

De Octopus. Voetballer met uitschuifbare benen. Maar in Rusland wil het voorlopig niet lukken voor Pogba. Slechts twee gewonnen tackles en twee geslaagde intercepties. Bij Man United zit hij aan anderhalve geslaagde tackle per wedstrijd. De middenvelder was wel betrokken bij de drie doelpunten van Les Bleus in de poules.

