Uitroepteken

Onze opinie 29 november 2019

Zou het gejuich in Straatsburg hoorbaar zijn geweest tot op de Malediven? En zouden mensen daar een zucht van opluchting hebben geslaakt nu het Europees Parlement de noodtoestand heeft uitgeroepen voor het klimaat? "Oef, we zijn gered. Dank je wel, Europa, duizendmaal dank!" De noodtoestand, voor minder ging Europa gisteren niet. Euforisch gestemd door een parlement dat elke maand tussen Brussel en Straatsburg pendelt en zelf een ecologische voetafdruk maatje 47 heeft. Historisch, luidde het achteraf. Maar ook een beetje pathetisch, toch? Of is dat soort licht afwijkende interpretaties niet langer gepermitteerd nu de noodtoestand officieel van kracht is?

