Uitreiking Wendeprijs 03 februari 2018

Morgen (4 februari) wordt de Wendeprijs uitgereikt in 'De Chicorei' in de Cyriel Buyssestraat. De prijs bekroont een succesvolle renovatie en is voor het eerst een publieksprijs. De afgelopen weken zijn 351 geldige stemformulieren ingediend, laat erfgoedvereniging Wende weten. Om 10 uur start de uitreiking met een presentatie over begraafplaatsen als lokaal erfgoed, om 11 uur volgt de prijsuitreiking. Er zijn drie panden die kans maken om de prijs in de wacht te slepen: het hoekhuis Koestraat- Vosselaredorpstraat, de voormalige Brouwerij Braet in de Camille Van der Cruyssenstraat en het vroegere klooster-kasteel in de Cyriel Buyssestraat, beter bekend als de donjon van Nevele. (GRG)