Exclusief voor abonnees Uitreiking '50 Best Restaurants' komt naar Antwerpen 29 juni 2019

De volgende uitreiking van 'The World's 50 Best Restaurants' zal in Antwerpen gebeuren. Het evenement werd binnengehaald door EventFlanders, de cel die de Vlaamse regering in het leven riep om meer festiviteiten met internationale uitstraling naar Vlaanderen te halen. De cel haalde eerder al het WK Wielrennen 2021 en het WK artistieke gymnastiek 2023 naar onze regio. 'The World's 50 Best Restaurants' is een initiatief van het Britse magazine 'Restaurant'. Dat maakt elk jaar een top 120, deze keer aangevoerd door Mirazur, in het Franse Menton. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts belooft er een feestweek van te maken, met culinaire activiteiten in de hele regio.