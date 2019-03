Exclusief voor abonnees Uitlevering chauffeur Mawda blijft maar aanslepen 29 maart 2019

Het dreigt nog zeker een maand te gaan duren voor de chauffeur van het busje waarin de Iraakse kleuter Mawda omkwam, aan ons land wordt uitgeleverd. De man van wie het DNA werd gevonden op het stuur en de versnellingspook, werd in juli vorig jaar in Groot-Brittannië opgepakt. Normaal zou hij deze maand naar België gestuurd worden. Maar doordat het Luikse parket recent ook om zijn uitlevering vroeg in een niet-gerelateerde zaak, zou de hele procedure zijn vertraagd, met één tot twee maanden, aldus 'Le Soir'. De Irakees van 25 is alleszins een kroongetuige in de zaak van het 4-jarige meisje, dat in mei 2018 stierf toen de politie vuurde op het vluchtende voertuig. Hij zal zich ook moeten verantwoorden voor de verdenking van mensensmokkel.

